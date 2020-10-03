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Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере

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Российскую программу исследования Венеры могут дополнить срочной миссией для изучения возможных признаков жизни в атмосфере этой планеты, сообщает 3 октября «РИА Новости» со ссылкой на презентацию НПО им. Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).

Призраки жизни: в кислотном аду Венеры нашли биомаркеры
Наличие фосфина в атмосфере планеты дает надежду ученым

14 сентября стало известно, что ученые из США и Великобритании обнаружили в атмосфере Венеры следы фосфина. Его наличие может указывать на существование жизни на планете.

«Сейчас оценивается возможность в 2027 году «быстрой» дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», — заявил представитель предприятия на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН.

Пока же, согласно презентации, Россия планирует отправить три миссии в 2029–2034 годах — в рамках проекта «Венера-Д» для исследования планеты.

Первый запуск ожидается в ноябре 2029 года, вторая миссия отправится в июне 2031-го. Во время них планируется изучить атмосферу планеты. Третья миссия, которая должна стартовать к Венере в июне 2034 года, как ожидается, доставит на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта.

15 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о нахождении на Венере биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни, отметил, что данное открытие не является прямым доказательством.

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