В ООН представили прогноз восстановления международного туризма

Мировой туризм восстановится не раньше III квартала 2021 года. Такое прогноз предоставили

в туристической организации ООН. По мнению специалистов есть несколько препятствий для возвращения отрасли на прежний уровень. Главная причина: медленное сдерживание пандемии. Кроме того, отсутствует скоординированное действие между странами по введению ограничений. Экономическая обстановка в мире ухудшается. По данным организации, в 2020 году число международных поездок сократилось на 70%.