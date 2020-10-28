В Европе начались забастовки из-за мер от COVID-19

В Европе прошли акции против принятых от коронавируса ограничительных мер. Для разгона митинга в Риме правоохранители применили водометы. Активисты запускали петарды и разграбили несколько бутиков. В Турине на центральных улицах также прошли массовые демонстрации. Полиция задержала 11 человек.

В испанском Мадриде бастуют водители общественного транспорта. Городские власти ограничили работу автобусов из-за пандемии. Компании-перевозчики несут колоссальные убытки. На первую забастовку за последние 25 лет вышли испанские врачи. Медики жалуются на плохие условия труда.