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В Европе начались забастовки из-за мер от COVID-19

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В Европе прошли акции против принятых от коронавируса ограничительных мер. Для разгона митинга в Риме правоохранители применили водометы. Активисты запускали петарды и разграбили несколько бутиков. В Турине на центральных улицах также прошли массовые демонстрации. Полиция задержала 11 человек.

В испанском Мадриде бастуют водители общественного транспорта. Городские власти ограничили работу автобусов из-за пандемии. Компании-перевозчики несут колоссальные убытки. На первую забастовку за последние 25 лет вышли испанские врачи. Медики жалуются на плохие условия труда.

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