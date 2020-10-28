Путин об учете памятников и сохранении культуры

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству потребовал выполнить поручение о строгом учете памятников культуры.

Российский лидер отметил, что одна из важнейших задач государства — это сбережение уникального наследия страны.

«Здесь обращаю особое внимание правительства, Министерства культуры, регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий учет, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это поручение должно быть исполнено в полном объеме. Надо посмотреть, какие здесь необходимо задействовать дополнительные резервы», — сказал президент.

Путин указал, что не всегда есть возможность обеспечить достойное содержание памятников истории и культуры на местах, а значит, нужна корректировка соответствующих законодательных норм.