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Вирусолог заявил о риске одновременного заражения коронавирусом и гриппом

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Вирусолог Виталий Зверев в беседе с радио Sputnik напомнил об опасности гриппа, который, по его словам, перестал восприниматься как серьезное заболевание на фоне пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что грипп является опасным вирусным респираторным заболеванием с высокой смертностью и не менее тяжелыми осложнениями, чем у коронавируса. Так, для него также характерны тяжелые пневмонии.

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«В Америке во время обычного гриппа, в период подъема заболеваемости, умирает до 30-40 тысяч человек. Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек», — сказал Зверев 28 октября.

Вирусолог отметил, что грипп не протекает бессимптомно, поэтому заболевший человек заражает меньше людей, так как своевременно отправляется на самоизоляцию. В то же время инфицированный коронавирусом может не знать о своей болезни и является распространителем заболевания.

При этом среди смертей от COVID-19 были случаи, осложненные гриппом, заявил Зверев.

«Грипп накладывается на коронавирус. Я думаю, его (гриппа — Ред.) будет меньше, чем обычно бывает, чем два-три года назад. Обычно он идет с востока. А сейчас страны разобщены, границы закрыты, эпидемия будет медленнее развиваться», — отметил он.

Зверев напомнил, что от гриппа есть надежная прививка, однако делать ее нужно каждый год, так как вирус постоянно меняется и лекарство не дает продолжительного иммунитета.

21 октября стало известно, что научный центр «Вектор» в Новосибирской области ведет в разработку объединенной вакцины, которая защищает сразу и от гриппа, и от коронавируса.

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