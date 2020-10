Бартомеу объявил об отставке с поста президента ФК «Барселона»

Президент испанского футбольного клубa «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу покидает свой пост. Об этом он объявил во вторник, 27 октября, на пресс-конференции.

«Я сообщаю о своей отставке с должности президента вместе со всем советом директоров. Это продуманное решение, согласованное со всеми моими коллегами. <...> Для меня было честью служить своему клубу», — заявил он, добавив, что в последнее время его семье и коллегам поступают угрозы.

