Бартомеу объявил об отставке с поста президента ФК «Барселона»

Президент испанского футбольного клубa «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу покидает свой пост. Об этом он объявил во вторник, 27 октября, на пресс-конференции.

«Я сообщаю о своей отставке с должности президента вместе со всем советом директоров. Это продуманное решение, согласованное со всеми моими коллегами. <...> Для меня было честью служить своему клубу», — заявил он, добавив, что в последнее время его семье и коллегам поступают угрозы.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020

Ранее 58-летнему Бартомеу был вынесен вотум недоверия членами команды. В начале ноября должен был состояться референдум, который решил бы судьбу специалиста, который возглавлял клуб с 2014 года, однако он не стал дожидаться голосования и подал в отставку.

Последние несколько месяцев фанаты «Барселоны» требовали отставки Хосепа Бартомеу. Они даже прорывались на территорию офиса клуба с акциями протестов. По их мнению, капитан команды Лионель Месси выразил желание покинуть клуб именно из-за конфликта с Бартомеу.

4 сентября стало известно, что аргентинец останется в «Барселоне» еще по меньшей мере на один сезон.