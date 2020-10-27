Проводится проверка по факту пожара на судне в Мурманске

В связи с пожаром на судне «Таврический» в Мурманске транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. На место происшествия выехал Мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский, а ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

ИА «Би-порт» отмечает, что возгорание на рыболовецком судне произошло во время сварочных работ. Членов экипажа своевременно эвакуировали, никто не пострадал.

Как стало известно 19 октября, после крушения маломерного судна «Юбилейный» в Баренцевом море нашли тело одного из пропавших. Семь человек оказались на скале, где провели около трех часов, — их обнаружили местные работники. Возбуждено уголовное дело.