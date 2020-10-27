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Спектакли отменены в двух театрах Воронежа

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В Воронежской области среди учреждений культуры решение отменить спектакли на данный момент приняли только два театра. Зрители Воронежского государственного театра оперы и балета и Воронежского академического театра драмы им. Кольцова до конца года не смогут увидеть более 10 постановок, сообщили в пресс-службах учреждений.

Нестабильная эпидемиологическая ситуация в регионе отразилась на афише Воронежского государственного театра оперы и балета. Там пояснили, что сейчас отменили 11 спектаклей и перенесли на конец декабря этого года лишь две балетные постановки («Жизель» и «Корсар»), передает ИА «Абирег».

Также на официальном сайте Воронежского академического театра драмы им. Кольцова 26 октября появилась информация об отмене сразу трех спектаклей. В Театре юного зрителя все спектакли перенесены в онлайн-формат.

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