Программисты рассказали об опасности получения ссылок в мессенджерах

Предварительный просмотр ссылок в мессенджерах может вызвать проблемы с конфиденциальностью. Об этом пишут программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри в публикации в блоге Миска.

Эксперты пояснили, что когда вы отправляете ссылку через большинство мессенджеров, приложение помогает предварительно просмотреть эту ссылку в виде мини-изображения и краткого описания страницы или файла.

По мнению специалистов в области программирования, опасность заключается в том, что приложения, как правило, самостоятельно «открывают» ссылку для создания превью. Таким образом, в случае если файл отправили злоумышленники, подобные действия могут привести к утечке IP-адреса или определению местоположения пользователя смартфона.

Меньше всего, согласно данным экспертов, защищены пользователи Facebook и Instagram, так как эти приложения загружают файлы любого объема и запускают любые JavaScript-коды.

Безопасными программисты признали TikTok, WeChat, Signal и Threema, так как в настройках этих соцсетей можно отключить функцию просмотра ссылок. WhatsApp и iMessage посчитали относительно безопасными.

21 октября эксперт рассказала о способе избавиться от слежки по геолокации. По ее словам, чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры.