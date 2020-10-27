Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин не контактировал с ушедшим на карантин из-за COVID-19 Лавровым
Мир
Источники сообщили о возможности 4-недельного карантина во Франции
Мир
Парламент востока Ливии обвинил ПНС в нарушении договора о перемирии
Общество
Попова заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса
Наука
ЕКА и NASA договорились о сотрудничестве по лунным проектам

Программисты рассказали об опасности получения ссылок в мессенджерах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предварительный просмотр ссылок в мессенджерах может вызвать проблемы с конфиденциальностью. Об этом пишут программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри в публикации в блоге Миска.

Фокус на расстоянии: россиян предупредили об опасности метаданных
Информация о файлах, отправляемых через почту и мессенджеры, может использоваться мошенниками

Эксперты пояснили, что когда вы отправляете ссылку через большинство мессенджеров, приложение помогает предварительно просмотреть эту ссылку в виде мини-изображения и краткого описания страницы или файла.

По мнению специалистов в области программирования, опасность заключается в том, что приложения, как правило, самостоятельно «открывают» ссылку для создания превью. Таким образом, в случае если файл отправили злоумышленники, подобные действия могут привести к утечке IP-адреса или определению местоположения пользователя смартфона.

Меньше всего, согласно данным экспертов, защищены пользователи Facebook и Instagram, так как эти приложения загружают файлы любого объема и запускают любые JavaScript-коды.

Безопасными программисты признали TikTok, WeChat, Signal и Threema, так как в настройках этих соцсетей можно отключить функцию просмотра ссылок. WhatsApp и iMessage посчитали относительно безопасными.

21 октября эксперт рассказала о способе избавиться от слежки по геолокации. По ее словам, чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020