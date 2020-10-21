Прямой эфир

Эксперт рассказала о способе избавиться от слежки по геолокации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коммерческие компании могут следить за пользователем с помощью геолокации, иностранные спецслужбы через официальные Google-приложения также могут использовать слежку, рассказала агентству «Прайм» адвокат Элеонора Абеле.

Фокус на расстоянии: россиян предупредили об опасности метаданных
Информация о файлах, отправляемых через почту и мессенджеры, может использоваться мошенниками

По ее словам, чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры.

Абеле добавила, что иногда отслеживание местоположения может оказаться полезным. Например, если на вас совершено нападение, а вы смогли дозвониться до полиции, но не успели назвать свой адрес, то правоохранители смогут отследить, откуда поступил экстренный вызов. Также и со скорой помощью, пояснила юрист.

По словам эксперта, для того чтобы проверить, не следят ли за вами по геолокации, достаточно набрать комбинацию из цифр на мобильном — *#21#. Этим же способом можно проверить, не включена ли переадресация сообщений, которую могут использовать мошенники для чтения личных писем.

Если ответ будет «неопределенно», значит, переадресаций нет, отметила Абеле.

Она добавила, что использовать геолокацию человека в частных, в том числе коммерческих целях, запрещено. Согласно ст. 137 УК РФ это является нарушением неприкосновенности личной жизни человека.

Ранее руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, что, удалив ряд приложений на смартфоне, можно отключить слежку со стороны тех, кто собирает информацию об абонентах по умолчанию в рекламных целях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020