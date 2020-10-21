Эксперт рассказала о способе избавиться от слежки по геолокации

Коммерческие компании могут следить за пользователем с помощью геолокации, иностранные спецслужбы через официальные Google-приложения также могут использовать слежку, рассказала агентству «Прайм» адвокат Элеонора Абеле.

По ее словам, чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры.

Абеле добавила, что иногда отслеживание местоположения может оказаться полезным. Например, если на вас совершено нападение, а вы смогли дозвониться до полиции, но не успели назвать свой адрес, то правоохранители смогут отследить, откуда поступил экстренный вызов. Также и со скорой помощью, пояснила юрист.

По словам эксперта, для того чтобы проверить, не следят ли за вами по геолокации, достаточно набрать комбинацию из цифр на мобильном — *#21#. Этим же способом можно проверить, не включена ли переадресация сообщений, которую могут использовать мошенники для чтения личных писем.

Если ответ будет «неопределенно», значит, переадресаций нет, отметила Абеле.

Она добавила, что использовать геолокацию человека в частных, в том числе коммерческих целях, запрещено. Согласно ст. 137 УК РФ это является нарушением неприкосновенности личной жизни человека.

Ранее руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, что, удалив ряд приложений на смартфоне, можно отключить слежку со стороны тех, кто собирает информацию об абонентах по умолчанию в рекламных целях.