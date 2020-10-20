Эксперт назвал способы отключить слежку по смартфону

Удалив ряд приложений на смартфоне, можно отключить слежку со стороны тех, кто собирает информацию об абонентах по умолчанию в рекламных целях. Об этом рассказал руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток в беседе с агентством «Прайм».

Специалист уточнил, что если установить на телефон анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска.

Чтобы смартфон передавал меньше информации о вас, можно отключить мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию. Однако большого смысла в этом нет. При следующем включении аппарата данные будут отосланы. Также телефон умеет определяться через сотовые вышки и видимые wi-fi-точки, рассказал Черток.

«В эпоху всеобщей цифровизации приватности и личных данных фактически не существует. Даже если отказаться от смартфона и купить кнопочный телефон — вас могут отслеживать через сотового оператора», — добавил эксперт.

Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что повышенный расход интернет-трафика является признаком того, что на смартфон загрузился вирус, в этом случае нужно немедленно отключить интернет и сам мобильный телефон.