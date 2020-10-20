Прямой эфир

Эксперт назвал способы отключить слежку по смартфону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удалив ряд приложений на смартфоне, можно отключить слежку со стороны тех, кто собирает информацию об абонентах по умолчанию в рекламных целях. Об этом рассказал руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток в беседе с агентством «Прайм».

Фокус на расстоянии: россиян предупредили об опасности метаданных
Информация о файлах, отправляемых через почту и мессенджеры, может использоваться мошенниками

Специалист уточнил, что если установить на телефон анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска.

Чтобы смартфон передавал меньше информации о вас, можно отключить мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию. Однако большого смысла в этом нет. При следующем включении аппарата данные будут отосланы. Также телефон умеет определяться через сотовые вышки и видимые wi-fi-точки, рассказал Черток.

«В эпоху всеобщей цифровизации приватности и личных данных фактически не существует. Даже если отказаться от смартфона и купить кнопочный телефон — вас могут отслеживать через сотового оператора», — добавил эксперт.

Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что повышенный расход интернет-трафика является признаком того, что на смартфон загрузился вирус, в этом случае нужно немедленно отключить интернет и сам мобильный телефон.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020