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Эксперт дала совет на случай высокого расхода мобильного интернет-трафика

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Повышенный расход интернет-трафика является признаком того, что на смартфон загрузился вирус, в этом случае нужно немедленно отключить интернет и сам мобильный телефон, рассказал сообщили специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова в беседе с агентством «Прайм».

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По словам эксперта, обнаружить вирус и понять, нет ли превышения в тратах на мобильные данные, будет проще, если заранее установить лимит на использование мобильного трафика. Сделать это можно в настройках смартфона.

Боровикова добавила, что антивирусы без интернета также работают с трудом, поэтому для того, чтобы оперативно предотвратить вредоносные действия, лучше отключить интернет, вынуть из телефона сим-карту и проверить антивирусом через вай-фай уже «пустой» смартфон.

2 октября эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко предупредил, что использование неоригинальных зарядных блоков и кабелей грозит повреждением порта зарядки телефона, а также может вывести смартфон из строя полностью.

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