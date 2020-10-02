Эксперт предупредил об опасности поддельной зарядки для смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко предупредил, что использование неоригинальных зарядных блоков и кабелей грозит повреждением порта зарядки телефона, а также может вывести смартфон из строя полностью.

По его словам, в поддельных зарядных устройствах используются детали низкого качества, а компоновка может отличаться от оригинала, что может навредить смартфону. Также Гриценко обратил внимание на то, что многие современные шнуры для зарядки быстрее изнашиваются из-за того, что они биоразлагаемые.

При выборе нового шнура следует обращать внимание на надписи на его оплетке, а также форму разъемов и контактных групп. Если есть кривизна, а также следы на металле, то следует отказаться от покупки из соображений безопасности.

Также на кабеле Lightning-USB должен быть указан производитель, а на расстоянии около 18 см от разъема USB — 12-значный серийный номер.

«Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях (вилка розетки, контактная группа)», — рассказал Гриценко агентству «Прайм» в пятницу, 2 октября.

25 сентября интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг защищенность кнопочных телефонов от слежки.

По словам эксперта, многие россияне выбирают кнопочные телефоны вместо смартфонов из-за заблуждения, что они безопаснее с точки зрения контроля и слежки, однако в этом вопросе они ничем не отличаются от современных гаджетов.