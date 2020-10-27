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Нижегородская «Квантовая долина» заинтересовала почти 50 компаний

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Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос создания инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. В его появлении заинтересованы уже почти полсотни компаний, рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

В «Квантовой долине» разместятся лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащенные современным оборудованием для исследований и прототипирования. «Некоторое оборудование станет общедоступным, что позволит даже небольшим стартапам работать с самыми современными дорогостоящими технологиями», — уточнил глава Нижегородской области.

Участников проекта ждут льготы, например, их освободят от НДС. Инициатором создания «Квантовой долины» стал Университет Лобачевского. Интерес к проекту проявили НГТУ имени Алексеева, ННГАСУ и ПИМУ, Сбербанк, «Ростех» и «Росатом», передает ИА «НьюсНН». Подготовка проектно-сметной документации может начаться в следующем году.

Ранее в Приморском крае создали Научно-образовательный центр (НОЦ) для разработки и внедрения инновационных решений в молекулярной биологии и промышленной биотехнологии в реальный сектор экономики. Исследования направлены на повышение урожайности и эффективности сельского хозяйства, до 30% продукции планируется продавать за границу.

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