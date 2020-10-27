Эксперты оценили влияние урагана в США на нефтяные котировки

Ураган «Зета» в Мексиканском заливе вызовет незначительные ценовые колебания на нефтяном рынке. Об этом заявили во вторник, 27 октября, опрошенные «Известиями» аналитики.

В американском штате Луизиана из-за приближения урагана был объявлен режим ЧС, и нефтяные рынки, в свою очередь, отреагировали небольшим падением. Кроме того, на данный момент уже почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе остановлено из-за разбушевавшейся стихии.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что эффект от урагана будет кратковременным и в ближайшие несколько дней цена на нефть может колебаться в рамках $40–42 за баррель.

Вместе с тем независимый аналитик Дмитрий Адамидов полагает, что подтолкнуть нефть к большему росту могут спекуляции на рынке, так как в том числе на фьючерсах есть немало желающих заработать.

Портфельный управляющий QBF Турал Гадирли подчеркнул, что ураган может стать причиной значительного сокращения производства в США, но не ключевым фактором, влияющим на цены. Старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова добавила, что ожидания падения спроса из-за возвращения ограничительных мер, снижение загрузки китайских НПЗ, потенциальный сдвиг срока ослабления квот в рамках ОПЕК+ могут оказать большее влияние на снижение стоимости, чем стихия.

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«Затишье после бури: что принесут нефтяному рынку ураганы в США».