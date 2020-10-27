Три человека пострадали при хлопке газа в Волгограде

Три человека получили ожоги в результате хлопка бытового газа в одной из новостроек в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области во вторник, 27 октября.

«Несколько часов назад в одной из квартир дома, расположенного на улице Санаторной Волгограда, во время проверки исправности газового оборудования произошел хлопок, в результате которого хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании получили ожоги», — говорится в сообщении.

Пострадавшие получили ожоги средней степени тяжести, они госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

21 октября один взрослый и один ребенок пострадали в результате хлопка газа в квартире в Татарстане. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.