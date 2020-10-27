ЕКА и NASA договорились о сотрудничестве по лунным проектам

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер и глава NASA Джеймс Брайденстайн подписали меморандум, согласно которому США отправят к Луне трех европейских астронавтов в обмен на постройку двух модулей для окололунной станции Gateway. Об этом ЕКА сообщило во вторник, 27 октября, на своем сайте.

В сообщении указывается, что Европейское космическое агентство берет на себя обязательство изготовить служебные модули для обеспечения американского пилотируемого корабля Orion электроэнергией, водой, азотом и кислородом.

ЕКА построит модули для станции Gateway: основной жилой шлюз I-Hab и связной модуль ESPRIT. Взамен, по договору, ЕКА получит «возможности для отправки своих астронавтов на американских кораблях на станцию Gateway.

Сотрудники смогут проводить исследования вокруг Луны и на ней, а также проводить эксперименты и внедрять технологии, необходимые для проведения будущей миссии на Марс.

«Европа будет играть центральную роль в новой эре глобальных космических исследований вместе с NASA и нашими партнерами», — сказал Вернер.

Договоренность с США была достигнута в соответствии с решениями, принятыми государствами-членами на министерском совете ЕКА Space19+ в Севилье, отмечается в сообщении.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. Документ разрешает США не рассматривать Луну как всеобщее достояние человечества и присваивать добытые ресурсы единолично.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда сравнил планы Вашингтона по освоению Луны с вторжением американцев в Ирак и Афганистан.

27 октября в «Роскосмосе» заявили, что Россия по линии ООН поднимет вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы на сессии юридического подкомитета комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.