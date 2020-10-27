РФ поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на ресурсы Луны

Россия по линии ООН поднимет вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы. Такое заявление во вторник, 27 октября, сделали в пресс-службе «Роскосмоса».

«Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии [юридического подкомитета комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях]. Вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН», — цитирует «РИА Новости» сообщение госкорпорации.

Согласно информации на сайте комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле будущего года.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. Документ разрешает США не рассматривать Луну как всеобщее достояние человечества и присваивать добытые ресурсы единолично. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда сравнил планы Вашингтона по освоению Луны с вторжением американцев в Ирак и Афганистан.

21 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

13 октября глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым Соглашениям Артемиды, устанавливающим основные принципы освоения Луны. Рогозин 25 октября выразил мнение, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку. Он подчеркнул, что новая лунная гонка приведет к пониманию необходимости сотрудничества.