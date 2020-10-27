Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19
Мир
РФ поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на ресурсы Луны
Мир
Баку заявил о праве уничтожать любые угрожающие его территории военные объекты
Общество
В Москве не будут закрывать ночные клубы и бары
Общество
В Ростове-на-Дону уволили начальника горздрава

РФ поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на ресурсы Луны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия по линии ООН поднимет вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы. Такое заявление во вторник, 27 октября, сделали в пресс-службе «Роскосмоса».

Сторонники разбоя: США подвергают ревизии принципы космического права
Присоединится ли Россия к американскому соглашению об освоении Луны

«Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии [юридического подкомитета комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях]. Вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН», — цитирует «РИА Новости» сообщение госкорпорации.

Согласно информации на сайте комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле будущего года.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. Документ разрешает США не рассматривать Луну как всеобщее достояние человечества и присваивать добытые ресурсы единолично. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда сравнил планы Вашингтона по освоению Луны с вторжением американцев в Ирак и Афганистан.

21 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

13 октября глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым Соглашениям Артемиды, устанавливающим основные принципы освоения Луны. Рогозин 25 октября выразил мнение, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку. Он подчеркнул, что новая лунная гонка приведет к пониманию необходимости сотрудничества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020