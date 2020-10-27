Трещину нашли на построенной к ЧМ-2018 набережной в Калининграде

Специалисты выясняют причины возникновения крупной трещины на набережной Ветеранов в историко-этнографическом комплексе «Рыбная деревня» в Калининграде. Проводится экспертиза дефектов.

По словам врио главы городской администрации Елены Дятловой, пока можно видеть только внешние проявления процесса, но почему происходит разрушение, непонятно. Она предположила, что результаты обследования станут известны через неделю. Тогда и будет принято решение, что необходимо предпринять для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Набережная Ветеранов была построена к ЧМ-2018. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей, сообщает «Калининград.Ru».