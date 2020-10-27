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Нарушения нашли прокуроры в рязанском аквапарке после гибели школьника

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Стали известны результаты проверки рязанского аквапарка «Окская жемчужина», где утонул школьник из Тульской области. Ее проводила прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС.

Выяснилось, что в аквапарке допускались многочисленные нарушения. Они не связаны напрямую с произошедшей трагедией. МЧС, в частности, выявило нарушения противопожарной безопасности.

Роспотребнадзору были предъявлены книжки только на пятерых из 21 сотрудника, а к работе были допущены те, кто не сделал обязательные профилактические прививки. В связи с этим должностные лица оштрафованы.

В свою очередь, администрация компании-оператора загородного курорта «Окская жемчужина» ООО «Интер Парк» прокомментировала результаты проверки. В заявлении говорится, что компания направила досудебные претензии подрядным организациям, которые осуществляли обслуживание аквапарка на территории курорта.

По словам гендиректора ООО «Интер Парк» Ивана Веретенникова, которые приводит РИА «7 новостей», в целях поддержания высокого качества обслуживания гостей руководство приняло решение пересмотреть взаимоотношения с подрядчиками. Веретенников при этом подчеркнул, что нарушения, выявленные во время проверки, никак не связаны с гибелью подростка.

Трагедия произошла 25 сентября. Группа школьников отдыхала на территории рязанского аквапарка. 13-летний мальчик стал тонуть, ребенка вынули из воды, но спасти не смогли.

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