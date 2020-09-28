СК возбудил дело по факту гибели школьника в аквапарке под Рязанью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика из Тульской области в аквапарке «Окская жемчужина» под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. По данным СК, в аквапарк на транспорте турагентства приехали 45 школьников в сопровождении трех взрослых, чтобы отметить окончание всероссийских проверочных работ.

Один из детей, учащийся 6-го класса, остался без присмотра в бассейне с искусственной волной и стал тонуть. Подоспевшие на помощь взрослые вытащили мальчика из воды, но спасти не сумели, пишет РИА «7инфо».

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть малолетнего». Фигурантами по делу проходят туристическое агентство, аквапарк и трое лиц из числа руководства школы.

В начале сентября сообщалось, что в Краснодарском крае от удара качелями погибла восьмилетняя девочка. Следователи назначили проведение судебной-медицинской экспертизы. Проводится проверка.