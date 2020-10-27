Genesis представил в России две новые модели

Корейский премиальный бренд Genesis представил на российском рынке два новых автомобиля: новое поколение представительского седана G80 и первый кроссовер в линейке бренда — GV80. Об этом 27 октября сообщает корреспондент «Известий».

В основе Genesis G80 лежит новейшая платформа компании. Кузов на 6% жестче прежнего, он на 42% состоит из сверхпрочных сталей и на 19% из алюминия.

Седан Genesis G80 сохранил классический силуэт со сдвинутой назад кабиной и дополнительными окошками в задних стойках крыши.

В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов. Для седана предусмотрены 10 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система мониторинга мертвых зон, круиз-контроль с функцией смены полосы движения.

Новый седан G80 будет доступен на российском рынке с одним из двух вариантов бензиновых двигателей с турбонаддувом: 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым (249 л.с.) и 3,5-литровым V6 (379 л.с).

Genesis GV80 — это уже четвертая модель в линейке Genesis, с появлением которой бренд выходит в сегмент кроссоверов. Новинка получила системы активной безопасности, среди которых — активный круиз-контроль с использованием искусственного интеллекта, система автоматического торможения при проезде перекрестков и система уклонения от встречного транспорта.

Кроме того, новый флагман обладает навигационной системой, основанной на дополненной реальности, а также активным шумоподавлением, за счет чего удалось значительно снизить уровень шума во время движения.

Линейка силовых агрегатов нового кроссовера GV80 включает идентичные с G80 бензиновые двигатели, а также 249-сильный турбодизель.

Первые автомобили моделей G80 и GV80 станут доступны через сервис подписки Genesis Mobility. Продажа будет организована через платформу онлайн-продаж Online Sales и дилерскую сеть Genesis. Дата старта продаж и цены будут объявлены позднее.

8 апреля сообщалось, что Genesis планирует вывести на рынок спортивную модификацию седана G80.