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Эксперт назвала пять условий здорового образа жизни

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Здоровый образ жизни включает в себя пять основных условий, в том числе отказ от курения и минимум час ходьбы в день. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина во вторник, 27 октября.

«Первое — не курить, второе — не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду», — сказала Драпкина на форуме «Здоровое общество».

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В этот же список факторов риска исследователи внесли и загрязнение окружающей среды

Третьим условием был назван час ходьбы со среднем ритмом — это 6 км в час. Достаточное употребление овощей и фруктов — не менее 400 г в сутки — является четвертым пунктом, пятым — незлоупотребление алкоголем.

Эксперт пояснила, что соответствующим индексом здорового образа жизни в национальном проекте «Демография» пользуется Росстат. Таким образом, на 2019 год только 12% населения России привержены здоровому образу жизни.

В сентябре эксперт в сфере здорового образа жизни (ЗОЖ) Петр Добров рассказал, что отказ от вредных привычек и правильное питание является выгодным в финансовом плане.

Главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия также заявлял, что регулярная ходьба поможет продлить жизнь на 8–12 лет.

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