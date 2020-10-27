Ученые заявили о нехватке витамина D у 80% переболевших COVID-19

Испанские медики выяснили, что более 80% пациентов, госпитализированных в одну из больниц Сатандера (Испания) с легкими или тяжелыми формами COVID-19 во время первого пика эпидемии, страдали от нехватки витамина D в организме. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба Эндокринного общества США (Endocrine society).

«Нам следует отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их, что важно для пожилых людей и хронических больных, особенно уязвимых для COVID-19. Вдобавок, пищевые добавки с витамином D следует рекомендовать пациентам, уже заразившимся коронавирусом, что положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета», — заявил профессор университета Кантабрии в Сатандере Хосе Эрнандес.

Профессор Эрнандес и его коллеги, изучая состояние 200 пациентов, попавших в клинику университета Кантабрии во время весны и начала лета текущего года, получили новые подтверждения, что недостаток витамина D в организме человека может усугубить симптомы коронавируса.

В исследованиях участвовали как люди с относительно легкой формой COVID-19, так и пациенты, попавшие в реанимацию и нуждавшиеся в подключении к аппарату ИВЛ. И в том и в другом случае, как показали замеры испанских медиков, у подавляющего большинства больных, более 80% пациентов клиники, наблюдался крайне низкий уровень витамина D в организме.

Его концентрация была существенно ниже у мужчин, что может объяснять то, почему они более подвержены заражению коронавирусом и чаще умирают при развитии тяжелых форм инфекции.

По мнению ученых, данные различия могут быть связаны с тем, что молекулы витамина D способствуют подавлению воспалений в сосудах, сердце и других критически важных органах тела, представляющих собой главную угрозу для жизни человека при заражении коронавирусом.

Ученые полагают, что дальнейшее изучение взаимосвязей поможет им понять, насколько сильно связан недостаток витамина D и тяжесть COVID-19, а также выработать меры, которые бы позволили замедлить распространение коронавируса по миру.

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