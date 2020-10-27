Зоогалерея в Иркутске вновь принимает посетителей

Зоогалерея в Иркутске вновь открылась для посетителей. Она не принимала гостей с 12 октября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как говорится на странице галереи в одной из соцсетей, «дальше сидеть без доходов нельзя, хоть и страшно работать в такой обстановке». Там пообещали соблюдать все возможные условия и правила при приеме посетителей, чтобы животным было на что купить еду.

Ранее сообщалось, что школы Иркутской области с этого понедельника, 26 октября, отправили на двухнедельные каникулы. За это время все учебные учреждения должны дезинфицировать. Завершатся каникулы 7 ноября.