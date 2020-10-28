Экономике мира предрекли глубочайшую за 80 лет рецессию по итогам года

Рецессия мировой экономики по итогам 2020 года может оказаться самой масштабной за последние 80 лет. Об этом говорится в прогнозе мировой экономики на 2020–2021 год, представленном Счетной платой РФ в среду, 28 октября.

«Согласно оценкам ОЭСР, мировой ВВП сократится за 2020 год на 6%, по прогнозам Всемирного банка — на 5,2%, МВФ –- на 4,9%, Fitch — на 4,6%, и, таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет», — говорится в отчете, который есть в распоряжении «Известий».

В Счетной палате отмечают, что, несмотря на достаточно активное восстановление мировой экономики, ее дальнейшие перспективы остаются неопределенными, в частности из-за сохраняющихся эпидемиологических рисков.

Во II квартале текущего года большинство международных организаций пересмотрели свои прогнозы развития мировой экономики на 2020–2021 года в сторону ухудшения, отмечается в документе.

Указывается, что в развитых странах в следующем году по оценкам МВФ рост ВВП достигнет 4,8%, в соответствии с прогнозами Всемирного банка — 3,9%, Fitch – 4,0%.

В развивающихся странах по прогнозам МВФ в 2021 году рост ВВП достигнет 5,9%, 4,6% — по оценкам Всемирного банка и 3,4% — согласно Fitch. Ожидаемый уровень ВВП развивающихся стран останется несколько ниже докризисного уровня 2019 года.

«Фундаментальная неопределенность в отношении развития пандемии остается основным фактором, определяющим дальнейшее развитие мировой экономики и препятствующим оценке баланса рисков», — поясняют в Счетной палате.

Ранее, 23 сентября, Всемирная торговая организация сообщила, что объем мировой торговли товарами во II квартале 2020 года снизился на 14,3%.

В начале сентября финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года. В их числе безработица, слабый потребительский спрос и др.