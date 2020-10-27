Двух женщин освободили после шести лет рабства в Красноярске

26 октября в Красноярске полицейские при содействии сотрудников «Седьмого телеканала Красноярск» освободили двух женщин, которые около шести лет находились в рабстве.

По данным телеканала, 50-летняя и 54-летняя женщины согласились на временную работу продолжительностью три месяца, но это обернулось для них рабством. Женщин принуждали к нелегальному труду, отобрав у них документы. Их привозили на торговые точки на улицах сибирских городов и заставляли продавать постельное белье, взамен давая еду и кров. Их избивали битой и железной трубой, угрожали расправой.

По словам одной из женщин, владелец незаконного бизнеса избил ее битой в машине и дома, после того как заподозрил в тайной продаже части товара, который на самом деле украли. По словам потерпевшей, злоумышленник бил ее по голове и всему телу, а второй женщине вырвал клок волос.

Освобождение женщин стало возможным, после того как одна из покупательниц всерьез восприняла рассказы одной из потерпевших о рабстве. Клиентка передала информацию журналистам, а те, в свою очередь, донесли данные до правоохранителей. История привлекла внимание полицейских и федеральной организации против торговли людьми. Женщин освободили. Полиция передала материалы проверки в Следственный комитет.

При этом потерпевшим пришлось покинуть Красноярск. Но вернуться домой они не смогли, потому что им поступают угрозы, а их бывших «работодателей» отпустили.