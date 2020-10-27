АвтоВАЗ отзовет в России более 90 тыс. автомобилей

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает для ремонта 90 124 автомобиля моделей Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Об этом 27 октября сообщает Росстандарт.

Отмечается, что у таких автомобилей из-за контакта с хомутом жгута проводов может получить повреждение топливный шланг.

Дилеры компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На отзываемых автомобилях будет переложен жгут проводов и при необходимости заменен топливный шланг.

2 октября сообщалось, что в сентябре 2020 года на российском рынке было продано 35 304 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 6,1 % больше, чем год назад.