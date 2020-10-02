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Названы самые продаваемые модели Lada в России в сентябре

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В сентябре 2020 года на российском рынке было продано 35 304 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 6,1 % больше, чем год назад. Это следует из сообщения пресс-службы АвтоВАЗа, размещенного на официальном сайте бренда 2 октября.

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На первом месте по продажам находится Lada Granta: в сентябре 2020 года обладателями такой модели стали 12 488 жителя страны. На втором — Lada Vesta, которую выбрали 11 520 россиян. Третье место — у Lada Largus: 4682 автомобиля.

Отмечается, что бренд Lada на рынке представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют шесть модельных семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta, 4×4 и Niva.

Марка занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Официальная дилерская сеть является самой крупной в России — более 300 центров.

28 сентября сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи модели Lada Xray #Club с пакетом Multimedia, включающим популярные сервисы «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида.

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