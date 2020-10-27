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«ВКонтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов

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Пользователям «ВКонтакте» теперь еще проще разнообразить свою коллекцию музыки — благодаря подборкам от кураторов. Ими стали тематические сообщества: за время существования в VK они превратились в экспертные редакции и сформировали уникальный вкус, которому доверяет аудитория. Чтобы открыть для себя что-то необычное, больше не придется самостоятельно искать качественные паблики — они уже представлены в блоке «Кураторы» музыкального раздела.

Первыми музыкальными кураторами стали популярные сообщества «Родной звук», «Рифмы» и «Панчи», «Другая музыка» и уникальные эксперты — например, Мариинский театр. У них появились собственные карточки с плейлистами, как у обычных артистов. На любую карточку можно подписаться — тогда она будет доступна прямо из раздела «Музыка». Сейчас блок со всеми подборками от кураторов доступен во вкладке «Обзор», а вскоре появится и во вкладке «Для Вас» — там разместятся карточки сообществ, которые, по мнению алгоритмов, будут интересны пользователю.

Кураторов отбирает музыкальная редакция «ВКонтакте» — она приглашает сотрудничать сообщества, у которых регулярно получается заинтересовать аудиторию: авторскими плейлистами, мнением о событиях в индустрии, подающими надежды фрешменами. Чтобы обратить на себя внимание редакции, достаточно опубликовать подборку и упомянуть сообщество «Музыка «ВКонтакте».

Андрей Капитанов, руководитель команды «Музыка»:

«Тематические сообщества для многих становятся проводниками в мире музыки. Они обращают внимание подписчиков на перспективные новинки и нишевые проекты, знакомят с малоизвестными треками популярных исполнителей. Блоком «Кураторы» мы хотим акцентировать внимание на таких пабликах — дать им возможность выйти к многомиллионной аудитории. Пользователи же смогут быстрее находить новые песни и кумиров».

Ранее «ВКонтакте» обновила музыкальные рекомендации. Во вкладке «Для Вас» пользователям стали доступны два плейлиста: треки в них подбираются индивидуально и регулярно обновляются. Рекомендации песен и артистов составлены с учетом интересов пользователей, их жанровых предпочтений, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатий.

Музыка «ВКонтакте» доступна бесплатно или с подпиской VK Combo, которая открывает доступ к премиум-возможностям и дополнительным скидкам. Пользователи с подпиской могут слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. Сейчас в единой музыкальной экосистеме «ВКонтакте», BOOM и ОК свыше 4 млн пользователей с премиум-доступом.

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