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Уральская прокуратура организовала проверку по факту задержки 16 поездов

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Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрыва линии электропередачи, из-за которой были задержаны десять грузовых и шесть пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошел во вторник, 27 октября, на перегоне Грязновская — Богданович (Свердловская область). На линию электропередачи рухнуло дерево, в результате чего произошли сбои в работе семафоров и других устройств, обеспечивающих безопасность на железной дороге, пишет ТагилСити.ру.

На данный момент движение восстановлено.

Уральская прокуратура проверит безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также установит, не было ли нарушений прав пассажиров. Ситуация находится на личном контроле у уральского транспортного прокурора.

26 октября сообщалось, что в Пермском крае перестанут ходить несколько поездов. Решение об отмене принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19.

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