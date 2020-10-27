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Космонавт начал карьеру фотографа на борту МКС с Камчатки

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Участник 64-й экспедиции на МКС Сергей Кудь-Сверчков опубликовал 26 октября в социальных сетях фотографию Камчатки из космоса. Он рассказал, что этим снимком хотел бы начать свою орбитальную фотогалерею.

«Это уникальное место, очаровывающее и притягивающее внимание не только с поверхности Земли, но и из космоса. На склонах вулканов давно лежит снег, но в любой момент здесь может стать по-настоящему горячо», — написал космонавт.

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На снимке изображена северная группа вулканов. Слева на фото находится Ушковский (3943 м) с большой плоской вершиной, справа — Ключевская сопка (4835 м), чуть ниже Ключевской — Безымянный (2882м).

Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии, отметил Сергей Кудь-Сверчков.

На фото запечатлен момент, когда вулкан еще дымит после недавнего извержения.

В 1996 году на Камчатке появился объект Всемирного наследия ЮНЕСКО c одноименным названием «Вулканы Камчатки».

Для Сергея Кудь-Сверчкова этот полет на МКС стал первым в карьере.

Помимо него на станции работают командир экипажа Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Экипаж прибыл на станцию 14 октября на российской ракете-носителе «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Корабль установил рекорд по скорости полета к станции — примерно 3 ч 7 мин.

Планируется, что экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов.

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