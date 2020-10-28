Джо Байден опережает Дональда Трампа на 17%, отчиталась не так давно британская Guardian на радость американским демократам. 290 выборщиков при необходимых для победы 270 потенциально набирает бывший вице-президент США в противостоянии с действующим главой Белого дома, вторит ей CNN. Судя уже по этим двум сообщениям, выходит, что республиканец потерял все шансы на переизбрание, а социология позволяет демократу спокойно самоизолироваться до 3 ноября, добросовестно выполняя рекомендации врачей по профилактике COVID-19.

Выиграть голосование, отставая в общенациональных опросах на 17%, нельзя даже при непропорциональной системе выборов президента США. Такой разрыв — приговор. И обжаловать его не получится, даже исколесив направо-налево все «колеблющиеся штаты» и перецеловав каждого избирателя. Однако в реальности все обстоит несколько иначе. Проблема в том, что социология Guardian нашла отклик в заголовках мировых новостных агентств, но была почти проигнорирована предвыборными агрегаторами, которые высчитывают расклады в противостоянии Дональда Трампа и Джо Байдена.

Согласно realclearpolitics, в среднем за демократа готовы отдать голоса 50% американцев, за республиканца — 42%. Тоже не самый приятный прогноз для нынешнего хозяина овального кабинета, однако куда менее беспросветный. Факт в том, что Джо Байден лидирует и только чудо помешает ему заручиться большей поддержкой в общенациональном масштабе. Однако так ли велико его преимущество и поможет ли ему это стать президентом — вопрос открытый, ведь, как известно, на конечный итог влияют не абсолютные цифры поддержки, а результат в каждом конкретном штате.

Проблема американской социологии в предвыборный президентский период в том, что хоть сколько-то точного прогноза она дать не может. Например, сейчас разброс опросов такой, что Reuters отдает преимущество Джо Байдену в 10%, а Rasmussen показывает лидерство Дональда Трампа в 1%. А на деле и тот, и другой не дают никаких железных оснований прогнозировать исход голосования, зато становятся прекрасным инструментом для манипуляций штабов демократов и республиканцев.

Объяснений, почему за Джо Байденом остаются большинство социологических исследований с солидным преимуществом, может быть несколько. Во-первых, демократ действительно сегодня несколько популярнее. Другое дело, что разрыв между кандидатами вряд ли столь велик, как его рисуют, а сам электорат бывшего вице-президента США куда более разрозненный, чем у Дональда Трампа, у которого фанатично преданных и дисциплинированных избирателей явно больше.

Во-вторых, ни один опрос не может адекватно просчитать настроения неопределившихся американцев, которые и делают разницу на выборах. На то и называют их колеблющимися, что они могут думать одно, отвечать социологам другое, голосовать совсем иначе. Кроме того, не раз было подмечено, что такой избиратель нередко вообще отказывается участвовать в опросах, а телефонные интервью вызывают у него аллергию. Последнее, между прочим, касается и части консервативно настроенных граждан, голосующих за республиканцев.

Зато представители либеральной общественности и молодежи, традиционно симпатизирующие демократам, напротив, как правило, словоохотливее и активнее в разного рода социологических исследованиях.

Другими словами, какими реальными процентами может похвастаться Джо Байден или Дональд Трамп, сейчас сказать нельзя. Кроме того, чем ближе финальный день голосования, тем напряженнее будут работать прореспубликанские социологические службы. И может показаться, что действующий лидер США все-таки смог переломить не совсем удачный для себя ход гонки. Однако преимущество Дональда Трампа в отдельных общенациональных опросах вряд ли будет выше статистической погрешности.

Оставшаяся до выборов неделя станет битвой опросов и манипуляций с ними. Большинство крупнейших информационных площадок в США, которые по счастливому стечению обстоятельств симпатизируют демократам, будут упражняться в прогнозах о неминуемом крахе Дональда Трампа. Республиканское медиаменьшинство с энтузиазмом будет выискивать расклады в пользу своего президента. Однако пока не прозвучит финальный свисток 3 ноября, ни один из кандидатов не может быть уверен в своей победе.

Впрочем, многие аналитики допускают, что и 4 ноября праздновать чей-то успех будет рановато. Исход настолько непредсказуем, что дело может дойти до определения победителя в Верховном суде (ВС). И к такому сценарию Дональд Трамп неплохо подготовился. Несмотря на возмущение демократов, президенту удалось протащить на вакантное место в ВС консервативную судью Эми Кони Барретт. Обсуждение ее кандидатуры длилось около 30 часов, и в конце концов вечером 26 октября сенат утвердил креатуру Дональда Трампа. Хозяин Белого дома был вне себя от радости, Джо Байден — вне себя от ярости. Теперь прореспубликанских (формально члены ВС не имеют привязки к партиям) судей в ВС — шесть, продемократических (либеральных) — трое. И даже если Джо Байден победит на выборах, в наследство ему достанется суперконсервативный Верховный суд, с которым как-то придется работать.

Впереди у кандидатов в президенты напряженные дни. Дональд Трамп будет бороздить просторы колеблющихся штатов и рассказывать о своих успехах. Джо Байден — пусть и не с такой прытью — тоже заглянет к неопределившимся и расскажет о провалах своего оппонента. Гонка заходит на последний круг, однако до финала еще может быть далеко.

Автор — обозреватель газеты «Известия»

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