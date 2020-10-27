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Сечин выступил на конференции лидеров энергетической отрасли CERAWeek

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Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил с приветственным словом на ежегодной конференции лидеров энергетической отрасли CERAWeek. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 октября на сайте «Роснефти».

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В своем выступлении Сечин высоко оценил уровень партнерских отношений между «Роснефтью» и индийскими компаниями. Он обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди и поблагодарил его за личный вклад, который помогает развивать сотрудничество.

«Ваша поддержка совместных проектов, уважаемый господин Моди, является ключевой для нас», — подчеркнул Сечин.

Отмечается, что «Роснефть» активно развивает интегральный формат сотрудничества с индийскими компаниям как в сфере добычи нефти и нефтепереработки, так и в реализации нефтепродуктов. В частности, ряду индийских компаний (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества АО «Ванкорнефть», которая ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения.

Кроме того, консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», владеющей лицензией на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок.

«Роснефти» же принадлежит основной пакет акций индийской компании Nayara Energy, в состав которой входит второй по величине в Индии нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Вадинар, а также глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, насчитывающая уже более 5800 АЗС.

Ранее, 22 октября, Сечин выступил с докладом на тему «Возвращение к росту» на XIII Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.

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