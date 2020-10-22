Сечин выступил на экономическом форуме в Вероне

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил с докладом на тему «Возвращение к росту» на XIII Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне. Главной темой мероприятия стало обсуждение глобальной экономики в условиях пандемии.

По словам Сечина, в настоящее время мировая экономика переживает беспрецедентный период турбулентности и неопределенности. По итогам года ожидается ее спад, а перспективы 2021 года определяются успешностью борьбы с пандемией, говорится на сайте компании.

«По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в следующем году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложная задача, но разрешимая», — сказал он.

В пример топ-менеджер привел Китай, первым подвергшийся эпидемии. В кратчайшие сроки страна преодолела трудности и встала на путь восстановления экономики. По прогнозам МВФ и ОЭСР, уже в этом году ВВП Китая покажет рост порядка 2%, а в 2021 году страна может вернуться к прежним темпам роста порядка 8%.

«Искусство Китая по управлению коммерческими и стратегическими запасами нефти для обеспечения экономического роста заслуживает высочайшей оценки», — считает глава «Роснефти». По его данным, Пекин не только не успел полностью использовать накопленные в хранилищах запасы нефти, но в последние недели нарастил ее импорт.

По мнению Игоря Сечина, было бы правильным использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать действия Пекина.

«Гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение наших усилий для решения вызовов, встающих перед человечеством, как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды и здоровья», — отметил Сечин.

Долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов, полагает он. Эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу.

Глава «Роснефти» добавил, что есть проблемы, которым технологии не могут помочь. В частности, это санкции, используемые США и ЕС, их применение сейчас перешло на качественно новый уровень.

«Теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример — давление на проект «Северный поток – 2», включенный в закон об оборонном бюджете США», — объяснил он.

Естественное желание ряда стран гарантировать стабильность собственной экономики приведет к протекционизму, регионализации торговли, локализации производств, уверен он.

Но установка барьеров в энергетике неприемлема и ведет к разрушительным последствиям как для производителей, так и для потребителей энергоресурсов. Обеспечение взаимодействия между странами-производителями является гарантией обеспечения как энергетической, так и экономической безопасности, и важность этого взаимодействия будет только усиливаться, считает Сечин.

Также он выразил уверенность, что спрос на энергию в мире будет расти, а только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос.

При этом, учитывая отказ от использования углеводородов, не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях, напомнил он

Не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам, добавил Сечин. Сейчас на 10 стран приходится 80% всей мировой выработки электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями, подчеркнул он.

При этом ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу — недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, не только на нефть и газ.

«Роснефть» прилагает все усилия для обеспечения стабильности предложения углеводородов в перспективе. «При этом уже сейчас интенсивность парниковых выбросов «Роснефти» — одна из самых низких в нефтегазовой отрасли, и сохранение лидерства в этой области является одним из наших стратегических приоритетов. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн т СО2-эквивалента», — поделился Сечин данными с участниками форума.

В 2019 году компания посадила в России более 1 млн деревьев, добавил он.

Достижения компании в области устойчивого развития отражаются в специализированных международных рейтингах, в которых «Роснефть» занимает позиции на уровне международных мейджоров. Недавно одна из ведущих мировых инвестиционных компаний LGIM, под управлением которой находятся более $1,5 трлн, улучшила оценку «Роснефти» на рекордные 80%, оценивая деятельность по вопросам изменения климата.

Портфель компании представлен рядом первоклассных нефтяных и газовых проектов с низкими удельными затратами на добычу, реализуемыми в соответствии с наивысшими экологическими стандартами. «Хорошим примером является проект «Восток Ойл» в недавно открытой «Роснефтью» уникальной нефтегазовой провинции мирового класса. Мы готовы разделить историю успеха и в это сложное время приветствуем новых западных и восточных партнеров, поставщиков оборудования и услуг с их лучшими наработками и практиками», — подтвердил топ-менеджер.

«Устойчивое развитие мировой экономики и энергетики может быть достигнуто лишь на основе учета взаимных интересов и разумного баланса», — подытожил Сечин.

Участниками форума в Вероне в этом году стали президент Фонда международного сотрудничества, экс-глава Еврокомиссии и премьер-министр Италии Романо Проди, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, глава российского банка ВТБ Андрей Костин, президент Eni Эмма Марчегалия, председатель правления Total Патрик Пуянне, председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, мэр Вероны Федерико Сбоарина и многие другие политические деятели и представители бизнес-сообщества.

В августе Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину о стабильной работе компании «Роснефть» и о выполнении ею всех социальных обязательств, несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией, падением цен на нефть и незаконными санкциями.