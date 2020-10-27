Коровы спровоцировали ДТП на трассе под Южно-Сахалинском

На трассе Южно-Сахалинск — Синегорск произошло крупное ДТП, которое спровоцировало стадо коров. В аварии повреждения получили три автомобиля, четыре коровы погибли.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, недалеко от поселка Новоалександровка микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с коровами. В следующую притормозившую у места аварии иномарку влетел внедорожник. В итоге две машины оказались в кювете.

Пострадавших в результате ДТП нет. По мнению сотрудников ДТП, виноват в случившемся владелец стада. Точные причины аварии сейчас устанавливаются.

26 октября сообщалось, что в Башкирии легковой автомобиль Skoda врезался в двух лошадей, шедших по проезжей части. Водитель получил травмы, лошади погибли.