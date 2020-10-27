Обелиск героям войны открыли в Смидовичском районе ЕАО

В ЕАО в поселке Смидовичи после реконструкции открыли обелиск, посвященным жившим здесь участникам Великой Отечественной войны. На четырех пилоны выгравированы 548 имен.

Как рассказали ИА EAOMedia в районной администрации, проекты по созданию и реконструкции памятных мест на территории Смидовичского района реализуются с 2010 года. Инициатором выступает местная общественная организация ветеранов. За несколько лет здесь создали и открыли после реконструкции пять памятных мест.

Дополнительные пилоны установили в тех населенных пунктах, где на обелисках значились только имена погибших. Сейчас списки пополнились именами земляков, умерших в послевоенные годы.

В июле в Биробиджане завершили работу по созданию патриотического граффити протяженностью 36,5 м. В течение двух месяцев местные художники Илья Мерзляков и Алена Денисова разрисовали 15 плит забора Биробиджанской ТЭЦ. Это стало самыми большими патриотическими граффити на Дальнем Востоке.