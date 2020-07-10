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Самое большое патриотическое граффити на Дальнем Востоке создали в ЕАО

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В Биробиджане завершили работу по созданию патриотического граффити протяженностью 36,5 м. В течение двух месяцев местные художники Илья Мерзляков и Алена Денисова разрисовали 15 плит забора Биробиджанской ТЭЦ.

«Это самое большое патриотическое граффити на Дальнем Востоке, — прокомментировал мэр города Александр Головатый. — В год 75-летия окончания Великой Отечественной войны хотелось сделать что-то интересное и запоминающееся. Когда продумывали концепцию граффити, очень хотелось изобразить всю историю войны».

Инициаторами создания патриотического граффити выступили мэрия Биробиджана и Сбербанк, сообщили ИА ЕАОMedia в мэрии города.

Недавно граффити с портретом писателя Антона Чехова высотой в несколько этажей нарисовали на одном из подмосковных домов. Портрет писателя разместили в городе Чехове. Одним из авторов стал художник Илья Демченко — его рисунки украшают фасады зданий во многих областных городах. Местным жителям портрет Антона Чехова нравится — говорят, что он поднимает настроение.

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