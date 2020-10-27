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Минздрав опубликовал рекомендации по лечению COVID-19

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Минздрав в обновленных рекомендациях представил перечень препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. В список лекарств включили еще пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.

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Взрослым рекомендуется назначение рекомбинантного ИФН-альфа интраназально в виде капель или спрея, а также «Умифеновир» по 200 миллиграммов дважды в неделю в течение трех недель. В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата «гидроксихлорохин» или рекомбинантного ИФН-альфа интраназально в комбинации с умифеновиром.

В Минздраве указали, что в связи с высоким риском распространения коронавируса профилактика COVID-19 целесообразна для людей из групп риска и медработников.

Для медикаментозной профилактики у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-альфа, говорится в тексте рекомендаций.

Кроме того, Минздрав допустил организацию амбулаторного лечения взрослых пациентов с легкой и средней тяжестью течения заболевания.

Выписка из больницы будет возможна только при улучшении клинической картины: температура не должна превышать +37,5 градуса, должны отсутствовать признаки нарастания дыхательной недостаточности, уровень С-реактивного белка должен быть ниже 10 мг/л. После выписки больной должен оставаться на карантине.

27 октября вирусологи рассказали «Известиям», что в российских регионах ситуация с коронавирусом складывается по-разному, поэтому возможна даже третья волна заболеваемости.

При этом в Москве за счет уже сформировавшейся иммунной прослойки, соблюдения масочного режима и ограничительных мер существует возможность перелома в скором времени.

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