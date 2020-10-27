Терапевт назвала витамины для профилактики ОРВИ зимой

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 27 октября, рассказала о витаминах, которые помогут не заболеть зимой.

Прежде всего, специалист отметила продукты с высоким содержанием витамина D, который поддерживает правильный обмен кальция в организме. По ее словам, в зимний период организм может испытывать его нехватку из-за малого количества солнечного света. Также эксперт назвала витамин С, который поддерживает работу иммунной системы. Кроме того, он полезен при профилактике ОРВИ.

Лапа также призвала разумно относиться к употреблению витаминов, поскольку гипервитаминоз может привести к трудноизлечимой интоксикации организма. Врач напомнила, что объем употребления витаминов индивидуален для каждого человека, а для грамотного употребления следует обратиться за консультацией к специалисту.

Терапевт отметила, что при составлении рациона следует отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием витаминов вместо употребления препаратов, поскольку переизбыток определенных витаминов может привести к куда более серьезным последствиям, чем их нехватка.

22 октября «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group. писали, что пандемия коронавируса подняла до рекордных показателей продажи витаминов в России. С января по октябрь количество реализованных аптеками упаковок этих препаратов выросло на 84% — 3,1 млн упаковок против 1,7 млн в аналогичный период 2019-го.