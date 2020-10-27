Франция изучает три варианта ответа на действия Турции. Париж может ограничить

импорт товаров из республики. Возможно увеличение военного присутствия в Средиземноморье и усиление контроля над каналами влияния Турции во Франции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал к бойкоту французских изделий. Обострение отношений началось после теракта в пригороде Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о борьбе с радикальным исламизмом. Эрдоган в ответ посоветовал коллеге лечить психику.