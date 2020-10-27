США поддержали планы Киева по «возвращению» Крыма

США намерены сотрудничать с Киевом по вопросу создания проекта «Крымская платформа», целью которого является «отрыв» Крыма от России.

Как пишет 26 УНН, соответствующее заявление сделала временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в ходе встречи с первым замминистра Эмине Джапаровой.

По данным портала, Джапарова поблагодарила США за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины и непреклонную позицию в отношении агрессии России».

При этом представитель украинского МИДа проинформировала американского дипломата в видении основных задач «Крымской платформы». Одной из главных целей проекта станет консолидация политики непризнания международным сообществом Крыма частью России.

Отмечается, что Кристина Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США остается твердой и неизменной в вопросе принадлежности полуострова.

О намерении создать международную платформу по вопросу Крыма в Киеве заявили в июле. Сообщалось, что украинские власти надеются привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США.

30 августа глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что статус Республики Крым — вопрос, не вызывающий сомнений, и создание каких-либо международных форматов неактуально. По его мнению, власти Украины возвращаются к теме Крыма, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

Полуостров Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.