Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на территории бывшего московского завода «Серп и Молот», сообщили 27 октября в МЧС.

Пожар возник накануне вечером в постройке по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. Его площадь превысила 700 кв. м. В 01:12 возгорание ликвидировали, отмечает РЕН ТВ.

Ранее были опубликованы снятые с коптера кадры с места пожара. На видео заметно, как несколько этажей здания объяты пламенем. Причины происшествия выясняются.