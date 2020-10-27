Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на территории бывшего московского завода «Серп и Молот», сообщили 27 октября в МЧС.
Пожар возник накануне вечером в постройке по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. Его площадь превысила 700 кв. м. В 01:12 возгорание ликвидировали, отмечает РЕН ТВ.
Ранее были опубликованы снятые с коптера кадры с места пожара. На видео заметно, как несколько этажей здания объяты пламенем. Причины происшествия выясняются.