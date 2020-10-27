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Крупный пожар вспыхнул на территории завода «Серп и Молот» в Москве

Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание в здании на территории бывшего московского завода «Серп и Молот», сообщили 27 октября в МЧС.

Пожар возник накануне вечером в постройке по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. Его площадь превысила 700 кв. м. В 01:12 возгорание ликвидировали, отмечает РЕН ТВ.

Ранее были опубликованы снятые с коптера кадры с места пожара. На видео заметно, как несколько этажей здания объяты пламенем. Причины происшествия выясняются.

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