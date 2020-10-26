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Пожар на территории завода «Серп и молот» сняли с коптера

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Пожар в здании на территории бывшего московского завода «Серп и Молот» сняли с коптера. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На них видно, что постройки на территории предприятия охвачены пламенем. По последним данным, пожар на площади 700 кв.м удалось локализовать.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, пожар возник вечером 26 октября по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1.

Ранее стало известно, что к месту пожара были направлены 40 спасателей, пожарный поезд и вертолет. Позднее вертолет вернули на площадку. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются.

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