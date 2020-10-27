В России предложили создать «туристическое такси». С такой инициативой к главе Ростуризма Зарине Догузовой обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

В письме, с которым ознакомились «Известия», предложено включить в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» три мероприятия.

Во-первых, необходимо субсидировать таксомоторные компании, перевозящие путешественников к туристическим достопримечательностям, считают в ООП. Перечень адресов и размер субсидии Ростуризм в случае одобрения инициативы установит самостоятельно.

Во-вторых, возле удаленных от населенных пунктов достопримечательностей предлагается установить стационарные точки вызова такси, которыми можно будет воспользоваться в отсутствие связи или при разряженном телефоне.

Третья идея — создать программу подготовки таксистов, после которой водитель сможет рассказывать клиентам о достопримечательностях города или региона.

Реализация этих инициатив в зависимости от охвата обойдется в 300 млн – 1 млрд рублей, считают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Ранее Ростуризм разработал первый вариант нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В нем предусмотрены меры до 2030 года на сумму 628,9 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Везут по жизни: в России предложили создать «туристическое такси»