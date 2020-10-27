В России предложили создать «туристическое такси»
В России предложили создать «туристическое такси». С такой инициативой к главе Ростуризма Зарине Догузовой обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП).
В письме, с которым ознакомились «Известия», предложено включить в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» три мероприятия.
Во-первых, необходимо субсидировать таксомоторные компании, перевозящие путешественников к туристическим достопримечательностям, считают в ООП. Перечень адресов и размер субсидии Ростуризм в случае одобрения инициативы установит самостоятельно.
Во-вторых, возле удаленных от населенных пунктов достопримечательностей предлагается установить стационарные точки вызова такси, которыми можно будет воспользоваться в отсутствие связи или при разряженном телефоне.
Третья идея — создать программу подготовки таксистов, после которой водитель сможет рассказывать клиентам о достопримечательностях города или региона.
Реализация этих инициатив в зависимости от охвата обойдется в 300 млн – 1 млрд рублей, считают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Ранее Ростуризм разработал первый вариант нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В нем предусмотрены меры до 2030 года на сумму 628,9 млрд рублей.
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Везут по жизни: в России предложили создать «туристическое такси»