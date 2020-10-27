Ученый предсказал рост устойчивости бактерий к антибиотикам

Возросшее из-за коронавируса потребление антибиотиков приведет к росту резистентных (устойчивых к лекарственному воздействию) штаммов микроорганизмов. Об этом в интервью «Известиям» сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

«По некоторым данным, после пандемии резистентных бактерий станет в три-четыре раза больше, кто-то говорит, что их число возрастет на 50%. Это еще предстоит подсчитать и проанализировать, — рассказал специалист. —Я боюсь, что бесконтрольное применение антибиотиков и антисептиков в этот период аукнется нам уже в ближайшее время значимым приростом устойчивости. Но точные цифры появятся позже».

Применение антибиотиков во время пандемии достигло катастрофических масштабов, считает Сергей Яковлев. Их назначают в 90% случаев, хотя реально эти препараты нужны лишь 10% пациентов, у которых развиваются бактериальные осложнения, указал специалист.

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«После пандемии устойчивых к антибиотикам бактерий станет в 3–4 раза больше»