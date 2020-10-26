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Управляющую компанию в Волжском оштрафовали за трещину в доме

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В городе Волжский (Волгоградская область) управляющей компании ООО «Эксплуатационная организация» выписали штраф после проверки, которую провела инспекция Госжилнадзора. В одном из домов была обнаружена трещина.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в инспекции государственного жилищного надзора региона, жильцы дома по адресу проспект Ленина, 112, пожаловались на плохое состояние здания в феврале этого года. В ходе проверки была обнаружена трещина толщиной 0,5 см по плите перекрытия в одном из жилых помещений.

По словам экспертов, плита отклонилась почти на 1 см, что снижает несущую способность и устойчивость перекрытий здания.

В отношении управляющей компании возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Ее обязали выплатить штраф в размере 125 тыс. рублей, однако организация попыталась оспорить решение и добиться постановления инспекции. Арбитражный суд рассмотрел дело и не удовлетворил требования управляющей компании.

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