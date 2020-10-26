Пансионат с Музеем теней начали возводить на Ставрополье

В городе Железноводск (Ставропольский край) началось строительство пансионата с первым в регионе Музеем теней. Об этом сообщает городская администрация.

Пансионат возведут в исторической части города, он будет рассчитан на 60 мест. Всего в 2021 году город планирует привлечь 4 млрд инвестиций на строительство здравниц, пишет NewsTracker.

Как рассказал глава горадминистрации Евгений Моисеев, строительство позволит увеличить туристический поток и показатели собираемости курортного сбора. Это в свою очередь позволит восстановить туристическую инфраструктуру, которая существовала десятки лет назад.

Кроме того, сейчас продолжается строительство санатория «Источник Железноводск». Сумма инвестиций в реализацию проекта составит около 2 млрд рублей.