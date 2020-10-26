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На содержание зеленых зон в Калининграде направят 178 млн рублей

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Власти Калининграда объявили аукцион по выбору подрядной организации для содержания зеленых зон. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Контракт будет рассчитан на 2021 и 2022 годы. Его максимальная стоимость составит 178 млн рублей, пишет Калининград.Ru.

В течение двух лет подрядчик должен будет убирать территорию, стричь газоны и живую изгородь, ремонтировать и заниматься окрашиванием малых архитектурных форм. Также в его обязанности будет входить посадка и поливка цветов.

Исполнителя планируют определить 25 ноября. Победитель торгов будет содержать территории Верхнего и Нижнего прудов, всех скверов и зеленых зон.

В конце сентября сообщалось, что в Калининграде разработают новый подход к развитию Центрального парка. Ранее советник губернатора Вячеслав Генне говорил о том, что в Калининграде планируют обустроить новую городскую площадь на территории возле входа в Центральный парк. Также советник выразил мнение, что сейчас парк используется мало.

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