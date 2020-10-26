Цифровой парк появится в Псковском госуниверситете

На базе ПсковГУ к новому году планируется открыть двухуровневый цифровой парк. Об этом сообщила ректор университета Наталья Ильина.

«В университете появится единая точка, где сосредоточено большое число компьютеров и где можно провести тестирование с визуализацией, большую онлайн-конференцию, просто учебное занятие, когда необходимо более 100 компьютеров», — рассказала Наталья Ильина, отметив, что помимо учебной зоны в цифровом парке будут расположены компьютеры с лицензированным программным обеспечением и будет студия самозаписи.

Как передает Псковское агентство информации, открытие цифрового парка стало возможным благодаря средствам, которые выделило Министерство науки и высшего образования, а также выигранным грантам.